Wirtschaft in Winterthur – Jedes zweite Unternehmen findet zu wenig gutes Personal Das House of Winterthur hat die Unternehmen der Region Winterthur gefragt, wie zufrieden sie sind. Dabei zeigt sich: Probleme gibt es bei der Rekrutierung, der Steuerfuss hingegen ist kein Thema. Gregory von Ballmoos

Die Umfrage des House of Winterthur zeigt, dass die Zufriedenheit bei den Unternehmen in der Stadt gestiegen ist. Foto: Madeleine Schoder

Good News aus der Winterthurer Wirtschaft: Die Zufriedenheit der Unternehmen ist im Vergleich zum Vorjahr markant gestiegen. Das zeigt eine Umfrage von House of Winterthur bei rund 300 Firmen in der Stadt und der Region Winterthur. Der Wert stieg von 77,1 Prozent auf 86,8 Prozent. Damit befindet sich der Wert fast wieder auf dem Niveau von 2020 (93,2 Prozent). Roger Graber, Leiter Wirtschaftsförderung beim House of Winterthur, sagt: «Die Stimmung ist grundsätzlich positiv.» Wichtiger sei aber, dass fast die Hälfte der Unternehmungen investieren wollen.