Amazon-Gründer und -Chef – Jeff Bezos kündigt Rücktritt an Der 57-jährige Topmanager tritt zurück, bleibt dem Unternehmen allerdings in einer Spitzenposition erhalten. Der neue CEO ist bereits bekannt.

Bezos schickte eine E-Mail an die Amazon-Mitarbeiter, um sie in Kenntnis zu setzen. Foto. Keystone

Führungswechsel beim Internetgiganten Amazon: Konzerngründer Jeff Bezos gibt nach fast drei Jahrzehnten die Leitung des Unternehmens ab. Bezos wird die Führung der Konzerngeschäfte im dritten Quartal an den bisherigen Cloud-Computing-Chef Andy Jassy übergeben, wie Amazon am Dienstag mitteilte. Bezos wird aber als Verwaltungsratsvorsitzender weiterhin eine wichtige Rolle bei Amazon spielen.

Der 57-Jährige schrieb in einem Brief an die Mitarbeiter, er werde bei Amazon «engagiert» bleiben. «Ich will meine Energie und Aufmerksamkeit auf neue Produkte und frühe Initiativen fokussieren.» Zugleich wolle er mehr «Zeit und Energie» für andere Projekte haben, unter anderem für gemeinnützige Aktivitäten wie seinen Tag-Eins-Fonds und den Bezos Earth Fund, aber auch sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin und die Zeitung «Washington Post», die ihm gehört.

Amazon sei derzeit so «erfinderisch» wie nie zuvor, erklärte Bezos. «Das ist die optimale Zeit für eine Übergabe.» Andy Jassy werde als neuer CEO (Chief Executive Officer) ein «herausragender» Konzernchef, er habe sein «volles Vertrauen». Jassy leitet derzeit die erfolgreiche Cloud-Computing-Sparte von Amazon, Amazon Web Services (AWS).

Er wird das schwere Erbe antreten: Andy Jassy. Screenshot: CBNC

Bezos hatte Amazon 1994 in Seattle als kleinen Online-Versand für Bücher gegründet. Seither entwickelte sich Amazon zu einem der grössten Internetkonzerne der Welt. Mit einem geschätzten Vermögen von 188 Milliarden Dollar (155,4 Mrd Euro) ist Bezos derzeit dem «Bloomberg Billionaires Index» zufolge der zweitreichste Mensch der Welt – hinter Tesla-Gründer Elon Musk.

AFP