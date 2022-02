Motocross: Platz 2 und 5 zum Start – Jeremy Seewer prescht gleich wieder vorneweg Am ersten Grand Prix des Jahres hat Jeremy Seewer nahtlos dort angeknüpft, wo er die vergangene Saison beendet hatte: mitten unter den Weltbesten der Motocross-Topkategorie. Peter Weiss

Bereit für neue Höhenflüge: Jeremy Seewer ist definitiv zurück an der Weltspitze seines Sports. Foto: Yamaha Racing

Selbst Zeynep, wie der gigantische Wintersturm vom vergangenen Wochenende vor Ort hiess, vermochte Jeremy Seewer nicht auszubremsen: Mit einer Woche orkanbedingter Verspätung ging der Motocross-Grand-Prix von Grossbritannien nun am Sonntag über die Rennpiste im südenglischen Matterley Basin. Und Seewer passierte im ersten Rennen des Tages in der Königsklasse MX-GP die Ziellinie als Zweiter, bevor er die Reprise im 5. Rang beendete. In der Tageswertung ergab dies im ersten GP der Saison den ersten Podestplatz (3.) für den Vize-Weltmeister der Jahre 2019 und 2020. «Eigentlich bin ich sehr zufrieden, wir nehmen viel Positives mit», kommentierte der Bülacher hernach. «Ich bin voll dabei, kann vorne mitmischen und muss mich vor niemandem verstecken.»