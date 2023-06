Am Rheinufer – Polizei gibt neue Details zum mysteriösen Tötungsdelikt bekannt Am Rheinufer in Jestetten wurde die Leiche eines Schweizers (31) gefunden. Laut der Polizei arbeitet die Sonderkommission mit Hochdruck an der Aufklärung des Tötungsdeliktes. Konstantin Furrer

1 / 4 In der Nähe der Zollbrücke Rheinau wurde die Leiche eines 31-jährigen Schweizers gefunden. 20min/Thomas Sennhauser

Infos einblenden Nach dem Fund einer Leiche am Rheinufer hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet.

Beim Opfer handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer.

Ein Schädelhirntrauma wurde als Todesursache festgestellt.

Die Behörden haben am Samstag weitere Informationen zum Tötungsdelikt am Rheinufer in Jestetten bekannt gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Opfer gegen 18 Uhr am späteren Tatort am Flussufer rund 400 Meter flussabwärts der Zollbrücke aufgehalten haben soll.

Offenbar habe der 31-Jährige am Flussufer eine Lagerstätte mit einer zwischen zwei Bäumen aufgespannten Hängematte eingerichtet, so die Polizei. Dabei könnte er Zeugen und Spaziergängern aufgefallen sein. Das bisher letzte Lebenszeichen gab es kurz nach 21 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen, welche in der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. In diesem Zusammenhang wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, welches rund um die Uhr unter 07741/8316-222 erreichbar ist.

Gemäss der Polizei kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

31 Jahre alt

ca. 182 cm gross

schlank

blondes, langes Haar

mit dunklem Hemd bekleidet (welches offen getragen wurde)

schwarzes T-Shirt unter dem Hemd

schwarze Jeanshose

braune Lederstiefel

brauner Ledergürtel

könnte teilweise auch barfuss unterwegs gewesen sein

Infos einblenden Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.

Konstantin Furrer leitet seit 2022 den Newsdesk, 2019 bis 2022 als Stellvertreter, seit 2017 bei 20 Minuten. Zuvor bei CH Media und NZZ. Studium an der SAL und in Zürich wohnhaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.