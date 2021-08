FCW-Frauen vor erster NLB-Saison – Jetzt beginnt das Abenteuer erst richtig Fünf Jahre nach dem Start des Projektes steht das Frauenteam des FCW vor der ersten Saison in der Nationalliga B. Die Voraussetzungen, sich zu etablieren, sind gut. Urs Kindhauser

Michelle Hofmann (oben) ist eine von zahlreichen Spielerinnen, die mit dem FCW den ganzen Weg von der 3. Liga bis in die NLB gegangen ist. Foto: Urs Kindhauser

Im Frühsommer sind die FCW-Frauen auf dem Kunstrasen der Schützenwiese aus dem Feiern fast nicht herausgekommen: Mit einem 2:1-Sieg gegen Balerna wurde der Aufstieg in die Nationalliga B sichergestellt, mit einem 2:0 zwei Wochen gegen Küssnacht am Rigi auch der Meistertitel in der 1. Liga. Am Samstag, gut zwei Monate später also, starten sie auf dem Heerenschürli in Zürich gegen die U21 des FCZ in die Saison in der zweithöchsten Spielklasse.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Es ist der bisher grösste Schritt. Aber wir gehen ihn mit viel Vorfreude Adrienne Krysl, Trainerin FCW-Frauen

Man kann sogar sagen: Hier beginnt für die Winterthurerinnen das Abenteuer erst richtig. Denn seit sie 2016 in der 3. Liga anfingen, war das Erreichen der NLB das erkärte Fernziel. «Es ist der bisher grösste Schritt. Aber wir gehen ihn mit viel Vorfreude», erklärt Adrienne Krysl, die das Team von Anfang an trainiert und bis in die zweithöchste Spielklasse geführt hat. «Jetzt liegt es an uns, uns hier zu festigen und den Frauenfussball in der Region weiter zu fördern.»