Nach Rücktritt des Bundeskanzlers – Jetzt beginnt das Gerangel um den Sitz des «achten Bundesrats» Wer folgt auf Walter Thurnherr? Die SVP erhebt als erste Partei Anspruch auf das Amt. Die Grünen finden schulterzuckend: Bundeskanzler? Nur ein Trostpreis. Das sind die zwingendsten Namen. Mario Stäuble

Er kommt, um seinen Rücktritt zu erklären: Walter Thurnherr am Mittwoch auf dem Weg an seine Pressekonferenz im Medienzentrum. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am schnellsten weiss die SVP, was sie will. Und zwar den «achten Bundesrat» stellen. «Wir erheben Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers», sagt Fraktionschef Thomas Aeschi am Mittwochmittag am Telefon – rund 30 Minuten bevor Walter Thurnherr im Berner Medienzentrum seinen Rücktritt bekannt gibt.