Umstrittenes Rahmenabkommen – Jetzt beginnt Livia Leus schwierige Mission in Brüssel Die neue Staatssekretärin Livia Leu sondiert heute in Brüssel, wie gross die Flexibilität der EU beim Rahmenabkommen ist. Viel Hoffnung darf sich die Schweizer Chefunterhändlerin aber nicht machen. Stephan Israel

Staatssekretärin Livia Leu hat lange auf einen ersten Termin in Brüssel warten müssen. Foto: Marcel Bieri / keystone-sda.ch

Jetzt klappt es doch mit dem Rendez-vous: Staatssekretärin Livia Leu weilt heute für ein erstes Treffen zum blockierten Rahmenabkommen in Brüssel. Im Streit um das richtige Format war es seit November zuerst nicht möglich gewesen, einen Termin zu finden. Die Schweizer Chefunterhändlerin wird nun mit Stephanie Riso zusammentreffen, stellvertretende Kabinettschefin von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Es soll um einen ersten Kontakt gehen, nicht mehr und nicht weniger. Für Staatssekretärin Livia Leu ist es eine Art Antrittsbesuch. Auch deshalb hatte man in Bern auf ein physisches Treffen gedrängt. Die EU-Seite wollte zuerst wegen der Coronakrise nur für einen Austausch per Videokonferenz Hand bieten. Tatsächlich finden derzeit fast alle internationalen Kontakte mit Rücksicht auf die Pandemie und die Ansteckungsgefahr virtuell steht. Hinzu kommt, dass die Gesprächspartner in Brüssel zum Jahreswechsel andere Prioritäten hatten.

Gesprächspartner abgesprungen

Brüssel war mit dem Streit um den EU-Haushalt, dem Corona-Wiederaufbaufonds und dem Brexit mehr als ausgelastet. Auch waren Livia Leus möglichen Gesprächspartner für beschäftigt beziehungsweise auf dem Absprung. Auf EU-Seite war bisher Stefano Sannino der eigentliche Chefunterhändler. Der Italiener hat jedoch am 1. Januar mit seiner Beförderung zum Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes das Schweiz-Dossier abgegeben. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt.

Die andere Kontaktperson ist Stephanie Riso im Kabinett von Ursula von der Leyen. Die 44-jährige Französin spielte aber bei den Verhandlungen mit den Briten eine Schlüsselrolle an der Seite von Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier. Das Handelsabkommen mit den Briten ist nun unter Dach und ein Slot für Staatssekretärin Livia Leu wurde frei. Wobei man in Brüssel die Schweizerin wohl mit Absicht hat etwas zappeln lassen. Es geht hier auch um Machtspiele. Die Schweiz habe es bisher auch nicht sehr eilig gehabt, heisst es in EU-Kreisen. Aus der Sicht der EU ist das Rahmenabkommen eigentlich seit Ende 2018 fertig ausverhandelt und unterschriftsreif. Im Sommer 2019 schickte der damalige Bundespräsident Ueli Maurer im Namen der Regierung einen Brief nach Brüssel und verlangte Präzisierungen beim Lohnschutz, der Unionsbürgerrichtlinie sowie den Staatsbeihilfen.

Offen für Präzisierungen

Der damalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker zeigte sich für Präzisierungen in den drei Bereichen offen und bat die Schweiz um konkrete Textvorschläge. Auf diese wartet man nun in Brüssel seit eineinhalb Jahren. In der Schweiz hat sich die Diskussion allerdings inzwischen weiter gedreht und grosse Teile des politischen Spektrums stellen nun auch die Substanz des Abkommens in Frage, von der Streitschlichtung mit der Rolle für den Europäischen Gerichtshof bis hin zur dynamischen Rechtsübernahme. Hinter dem Streit um das physische oder virtuelle Format für das Treffen verstecken sich deshalb auch tiefgreifende Inhaltliche Differenzen.

Klarstellungen oder Zusatzerklärungen könnten wohl einfach per Videokonferenz besprochen und bereinigt werden. Wenn jedoch Nachverhandlungen das Ziel sind, braucht es selbstverständlich ein physisches Treffen. Staatssekretärin Livia Leu dürfte am Sitz der EU-Kommission sondieren wollen, wie hier die Chancen sind und ob es in Brüssel nicht doch Flexibilität gibt. Schliesslich kommt der Deal mit den Briten auch ohne Rolle für den EuGH aus. Stephanie Riso dürfte hier keine einfache Gesprächspartnerin sein. Als langjähriges Mitglied im Team von Brexit-Chefunterhändler Barnier kennt sie das Freihandelsabkommen der EU mit Grossbritannien bis ins letzte Detail. Aus Sicht der EU ist der Brexit-Deal nicht vergleichbar mit den bilateralen Abkommen, die der Schweiz in Schlüsselbereichen einen privilegierten Zugang zum Binnenmarkt gewähren.

Hochspannung beim Treffen

Beim tête à tête zwischen Livia Leu und Stephanie Riso ist jedenfalls für Hochspannung gesorgt. Die beiden Frauen setzen sich mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen an den Tisch. Eigentlich hätte man in Brüssel aus Bern im Vorfeld gerne schriftliche Unterlagen bekommen, um sich auf das Treffen und die Stossrichtung der Schweizer einstimmen zu können. Ein Wunsch, dem die Schweizer Chefunterhändlerin nicht nachgekommen ist. Livia Leu wollte wohl nicht alle Karten sofort auf den Tisch legen. Abbruch, Präzisierungen oder doch Nachverhandlungen? Beim Rahmenabkommen ist immer noch alles möglich.