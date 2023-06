Kakteenblüte in Zürcher Sukkulentensammlung – Jetzt blüht sie wieder – nur für eine Nacht Die Königin der Nacht riecht verführerisch, ihre Blüten sind bis zu 30 Zentimeter gross und sie öffnen sich nur ganz kurze Zeit. Heute Nacht ist es wieder so weit. Lorenzo Petrò

Bis zu 30 Zentimeter gross sind sie, und verströmen einen intensiv Duft nach Schokolade und Vanille: Die Blüten derKönigin der Nacht.

Heute Nacht – exakt zur Sommersonnenwende – ist es wieder so weit: Der Kaktus Selenicereus grandiflorus, besser bekannt als «Königin der Nacht», in der Sukkulenten-Sammlung der Stadt Zürich öffnet einige seiner grossen, verführerisch riechenden Blüten. 25 bis 30 Zentimeter messen sie und verströmen einen intensiv Duft nach Schokolade und Vanille. Weil das nur während einer einzigen Nacht geschieht, lockt das Ereignis jeweils eine grosse Zahl Besucher an.

Die Knospenöffnung könne erst im Verlauf des Nachmittags mit Sicherheit festgestellt werden, entschuldigt Sammlungsleiterin Gabriela Wyss die kurzfristige Mitteilung. Sie geht davon aus, dass weitere rund 15 Blüten im Grosspflanzen- und Nordamerikahaus blühen werden.

Die Sukkulenten-Sammlung Zürich öffnet wegen des speziellen Ereignisses am heutigen Mittwoch, den 21. Juni, ausserordentlich am späten Abend, von 21.30 Uhr bis Mitternacht.

Selenicereus grandiflorus in voller Blüte – nur wenige Stunden dauert das Ereignis.

Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.