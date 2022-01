Bundesrat reaktiviert Kapitalpuffer – Jetzt brauchen Banken wieder mehr Eigenmittel für Wohnbauhypotheken Der Bundesrat macht den Banken wegen der instabilen Situation auf dem Immobilienmarkt wieder schärfere Vorschriften.

Kommt die Korrektur auf dem Immobilienmarkt? Ein älteres Mehrfamilienhaus steht zwischen zwei neueren Häusern. Foto: Keystone

Der Bundesrat hat auf Antrag der Schweizerischen Nationalbank (SNB) den antizyklischen Kapitalpuffer reaktiviert. Damit müssen die Banken ab Ende September 2022 zusätzliche Eigenmittel für Wohnbauhypotheken in Höhe von 2,5 Prozent halten.

Der Entscheid sei aufgrund der Entwicklungen an den Immobilien- und Hypothekarmärkten erfolgt, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Der antizyklische Kapitalpuffer soll die Widerstandskraft des Bankensektors gegen Korrekturen am Hypothekar- und Immobilienmarkt stärken. Gleichzeitig soll er einer weiteren Verschärfung der Situation auf diesen Märkten entgegenwirken.

Der antizyklische Puffer war im März 2020 zu Beginn der Corona-Krise deaktiviert worden.

