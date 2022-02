2:5 gegen Ticino Rockets – Jetzt braucht der EHCW ein Wunder Nach der 2:5-Niederlage gegen die Ticino Rockets hat der EHC Winterthur sechs Punkte Rückstand auf einen Platz im Pre-Playoff. Die sind in in den letzten neun Spielen kaum aufzuholen. Urs Kindhauser

Eine von vielen Chancen des EHCW: Fabian Haldimann scheitert an Rockets-Goalie Leland Irvine. Foto: Christian Merz

Am Willen fehlte es nicht. Aber am Können. Der EHC Winterthur verlor die wohl entscheidende Partie im Kampf um den 10. Rang, der die Teilnahme am Pre-Playoff bedeuten würde. Das Team von Trainer Teppo Kivelä hat nun sechs Punkte Rückstand auf die Tessiner, die sich diese Platzierung gekrallt haben. Dank einer deutlichen Steigerung in den vergangenen Wochen. Sie gewannen ihre letzten drei Spiele, während der EHCW nun zum elften Mal in Folge verlor. Auch wegen dieser Negativserie ist es unwahrscheinlich, dass die Winterthurer nochmals herankommen.