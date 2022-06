Waffenexporte in die Ukraine – Jetzt diskutiert der Bundesrat den Kern der Neutralität Die Regierung berät am Freitag, ob andere Länder Schweizer Waffen weitergeben dürfen. Grund ist ein Brief der deutschen Verteidigungsministerin an Wirtschaftsminister Parmelin. Beni Gafner

Schweizer Bergepanzer. Einen vergleichbaren Typ will Deutschland an Tschechien weitergeben. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Darf Deutschland Waffen aus der Schweiz an die Ukraine weitergeben? Diese Frage diskutiert der Bundesrat in seiner Sitzung vom Freitag. Anlass ist ein Brief der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht an Guy Parmelin. Darin bittet Lambrecht den Schweizer Wirtschaftsminister, unter anderem Munition für den Fliegerabwehrpanzer Gepard für den Export aus Deutschland in die Ukraine freizugeben. Die Munition ist einst in der Schweiz hergestellt worden. Dies bestätigen bundesratsnahe Quellen.