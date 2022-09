Ins Tösstal oder Oberland? – Jetzt doch: Das kleine Wildberg prüft eine Fusion Die Schulfusion liess Wildberg platzen, nun sucht die Berggemeinde doch Anschluss bei ihren Nachbarinnen. Nicole Döbeli

Wohin soll es für Wildberg gehen? Ins Tösstal oder ins Oberland? Foto: Nathalie Guinand

Turbenthal sagte Ja, Wila sagte Ja, Wildberg sagte Nein. 2016 scheiterte eine Schulfusion zwischen den drei Gemeinden an der Berggemeinde mit rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das Nein schickte Wila und Turbenthal auf einen langen Weg zur Bereinigung ihrer Schulgrenzen, während Wildberg eigene Pläne verfolgte und 2019 eine Einheitsgemeinde bildete.

«Die Schulfusion TWW haben wir nicht abgelehnt, weil wir etwas gegen Turbenthal haben, sondern weil wir unsere Optionen offenhalten wollten», sagt der Wildberger Gemeindepräsident Dölf Conrad. Eine Schulfusion hätte früher oder später eine Gemeindefusion nach sich gezogen. Und obwohl für Conrad schon lange klar ist, dass das kleine Wildberg mittel- bis langfristig eine Fusion in Betracht ziehen muss, habe man sich die Freiheit erhalten wollen, alle Möglichkeiten zu prüfen.

Kein Zusammenhang mit Kündigungen

Am Dienstagmorgen teilte Conrad nun mit: Wildberg prüft eine Fusion. Gemeinderat und Schulpflege seien sich in der Sache einig. «Unterschiedliche Ansichten gibt es vermutlich, mit wem Wildberg fusionieren soll. Das werden wir nun anschauen.» Die Gemeinde habe drei Möglichkeiten: eigenständig bleiben, Richtung Tösstal oder Richtung Zürcher Oberland fusionieren. Wichtig sei eine vollkommen ergebnisoffene Prüfung.

Mit den Schlagzeilen, welche Wildberg zuletzt gemacht hatte, habe die Fusion indes «überhaupt nichts» zu tun, sagt Conrad. Innerhalb weniger Monate hatten sämtliche Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung und zum Schluss auch der Gemeindeschreiber gekündigt. Strukturelle Probleme und Konflikte wurden als Gründe kommuniziert. Im Juli trat zudem Gemeinderätin Sabine Oberländer per sofort zurück, ebenfalls «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen».

Die Gemeindeverwaltung sei bereits wieder vollständig besetzt, sagt Conrad: «Ich bin sehr zufrieden, wir haben schneller als gedacht Top-Leute gefunden.» Das neue Personal sei auch schon über die Fusionsprüfung informiert worden. «Aber falls eine Fusion zustande kommt, dann frühstens in sechs bis acht Jahren.»

Zu klein für Bausekretariat

Als Hauptgrund für die Prüfung der Fusion gibt Conrad die strukturellen Herausforderungen der Kleinstgemeinde an. Die Ansprüche des Kantons würden immer höher. Regelmässig müssten Verwaltungsangestellte ganztägige Ausbildungen besuchen, um dieses Wissen in Wildberg dann ein- bis zweimal jährlich anzuwenden. «Das können wir auf Dauer einfach nicht stemmen.» So könne sich Wildberg etwa kein Bausekretariat leisten, das sich dieser Aufgaben annimmt, wie es in grösseren Gemeinden der Fall ist.

Aber auch die Suche nach Behördenmitgliedern gestalte sich je länger, je schwieriger, der seit Juli freie Sitz im Gemeinderat ist immer noch unbesetzt. In einem nächsten Schritt würden jetzt die Prozesse der Fusionsprüfung festgelegt und ein Budget dafür erstellt. Wildberg werde sich zudem eine externe Begleitung suchen. In einem zweiten und dritten Schritt werde dann die Bevölkerung mit einbezogen – «am Ende werden die Stimmberechtigten entscheiden» – und Anfragen an Nachbargemeinden gestellt – «es muss uns auch noch jemand wollen».

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.