Nach Ausweitung der Zertifikatspflicht – Jetzt drängt es die Leute zur Impfspritze Weil es ab Montag den Covid-Pass fürs Restaurant und Fitnessstudio braucht, steigt die Nachfrage nach Impfungen deutlich. Martin Huber

Impfwillige warten am Donnerstagmittag vor dem Referenzimpfzentrum der Universität Zürich am Hirschengraben beim Central. Foto: Andrea Zahler

Sie stehen Schlange für den Piks. «Es hört nicht mehr auf», berichtet die Security-Mitarbeiterin am Donnerstagmittag vor dem Walk-in-Zelt des Referenzimpfzentrums des Kantons am Hirschengraben. Seit 8.30 Uhr warteten dort ständig 15 bis 20 Personen auf Einlass, der Andrang habe sie ziemlich überrascht.

Nicht alle stehen ganz freiwillig dort. «Indirekter Impfzwang», zischt eine 76-jährige Rentnerin aus Zürich hinter der Maske hervor und wedelt mit dem Impfbüchlein. «Man kann überhaupt nichts mehr machen ohne Impfung, überhaupt nichts mehr», klagt die Frau, die ihren ersten Piks vor sich hat. Sie wolle unbedingt verreisen und an einer Singwoche teilnehmen, dazu brauche sie das Zertifikat. Warum hat sie sich nicht schon früher impfen lassen? «Weil ich skeptisch bin. Aber was will man machen?», sagt die Rentnerin.