Formularstress wegen Krankenkasse – Jetzt erhalten 400’000 Zürcher Haushalte einen Antrag für Prämienverbilligungen Rund die Hälfte der Zürcherinnen und Zürcher kriegt dieser Tage Post von der SVA. Warum so viele? 12 Fragen und 12 Antworten zu einem komplizierten Thema. Pascal Unternährer

Familien mit tiefen und mittleren Einkommen können Prämienverbilligungen beantragen: Ein Kind bei der ärztlichen Untersuchung. Foto: Getty

Die Berichterstattung dieser Zeitung über die Rückzahlungen von Prämienverbilligungen hat in der Leserschaft zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. «Es ist schon eine Form von Absurdistan, Leuten für Dinge, die drei bis fünf Jahre zurückliegen, noch eine Rechnung zu schicken», schrieb ein Mann in der Kommentarspalte. Ein anderer Leser äussert sich gegenüber der Redaktion so: «Ich werde zu 99 Prozent keine Prämienverbilligung erhalten, trotzdem habe ich einen Antrag bekommen – das ist absurd.»