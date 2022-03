Pre-Playoff ab Montag – Jetzt gehts für den EHCW um das ganz grosse Ziel Mit einem Punkt Vorsprung auf die Ticino Rockets hat der EHC Winterthur das Pre-Playoff erreicht. Am Montag steigt er als klarer Aussenseiter in die Best-of-3-Serie gegen Sierre. Urs Kindhauser

Gegen Sierre muss der EHCW lernen, sich vor den Toren durchzusetzen. Hier versucht es Samuel Oana (Mitte). Foto: Madeleine Schoder

Weil er sein Qualifikationspensum schon am Donnerstag abgeschlossen hatte, musste der EHCW zwei Tage warten, ehe seine Teilnahme am Pre-Playoff sicher war. Das war der Fall, als die Niederlage der Ticino Rockets in Visp feststand. Mit 1:2 fiel sie knapp aus, nicht zuletzt, weil Visp ohne seine Schweden Linus Klasen und Niklas Olausson auskommen musste, die krank waren.