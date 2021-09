Migros gründet «Fleischlabor» – Jetzt gehts um die Wurst der Zukunft Im zürcherischen Kemptthal wird bald im grossen Stil an Ersatzprodukten für Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte geforscht. Was versprechen sich die drei Partner davon? Eine Einordnung. Edith Hollenstein

Laborkulturen, die so schmecken und in der Textur ähnlich sind wie Fleisch: Daran wird seit mehreren Jahren intensiv geforscht. Foto: Keystone

In Kemptthal bei Zürich, dort wo früher Maggi-Suppen hergestellt wurden, soll ab nächstem Jahr an künstlichem Fleisch getüftelt werden. In einem Labor sollen Forscherinnen und Forscher Ersatzprodukte für herkömmliches Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte sowie weitere Alternativen auf pflanzlicher Basis entwickeln.

Die Erwartungen sind hoch, denn Migros, Givaudan und Bühler wollen dafür ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Was dürfen Konsumentinnen und Konsumenten davon erwarten? Drei Fragen, drei Antworten:

Fliegt tierisches Fleisch irgendwann aus dem Sortiment?