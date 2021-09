Analyse zum ZSC vor dem Saisonstart – Jetzt gibt es keine Ausreden mehr! Das Engagement von Denis Malgin ist eine Kampfansage. Doch alle spielerische Qualität garantiert den Zürchern nichts, wenn Rikard Grönborg nicht die Genügsamkeit vertreibt. Meinung Simon Graf

Auch der Chef ist gefordert: Rikard Grönborg hat das Personal, um den Titel zu holen. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Die Zukunft der ZSC Lions sieht rosig aus. Die Arena in Altstetten gedeiht prächtig, im Herbst 2022 werden sie in ihr neues Heim einziehen. Dort können sie erstmals selber wirtschaften und bis zu 12’000 Zuschauer empfangen. In der Organisation herrscht Aufbruchstimmung, laufend werden neue Mitarbeiter angestellt, um die neu erschlossenen Geschäftsbereiche zu kultivieren. Das neue Zeitalter steht kurz bevor.

Zahners grosser Sieg

Zudem feierte CEO Peter Zahner, der mit seinem politischen Geschick schon den Boden fürs eigene Stadion ebnete, in den grossen Fragen des Schweizer Eishockeys einen Sieg auf ganzer Linie. Er konnte die massive Erhöhung der Ausländeranzahl in der National League verhindern und (vorderhand) ein verbindliches Financial Fairplay, das den Handlungsspielraum der Zürcher eingeschränkt hätte. Woran sie jetzt, da sie sich mit ihrem neuen Stadion gegenüber der Konkurrenz im Vorteil wähnen, kein Interesse hatten.