Eröffnung Zurich Film Festival – Jetzt glänzen sie wieder Das 17. Zurich Film Festival wurde im Kongresshaus eröffnet. Ohne Weltstars, dafür in bester Stimmung. Pascal Blum , Susanne Kübler

Neben den Kelchen gab es auch die Variante mit Flasche und Schnabel: Model Tamy Glauser an der Eröffnungsgala. Foto: Urs Jaudas

Ist es ein Zeichen? Der Champagner am Eröffnungsabend des 17. Zurich Film Festival (ZFF) trinken die Gäste aus goldenen Kelchen, sie funkeln im Scheinwerferlicht. Es wirkt fast sakral. Cüpli sind das keine mehr, das sind schon rechte Becher.

Im «wunderschön renovierten» (Stadtpräsidentin Corine Mauch) Kongresshaus am See hat das ZFF einen neuen Spielort gefunden. Anstatt dass die Gäste vom Festivalzentrum auf dem Sechseläutenplatz ins Kino Corso rübergehen, kommen sie nun in einem beachtlichen Vestibül an. Hinten passt sogar ein elektrischer Mercedes rein. Sobald sie sich im Saal hingesetzt haben, fährt eine Trennwand zum Foyer hoch. Ein bestechender Ort, mondän und grosszügig. Oder wie es der künstlerische Leiter Christian Jungen sagte: eine Wachstumsperspektive.