Urnenabstimmungen wegen Corona – Jetzt haben auch Altikon, Humlikon und Stammheim ein Budget Wegen Corona führten die drei Gemeinden Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen durch für die Voranschläge 2021. Markus Brupbacher

Abstimmen mit Zettel statt mit Handheben: In Altikon, Humlikon und Stammheim wurden Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen durchgeführt. Foto: Brigitte Mathys

Bis gestern Sonntagvormittag standen Altikon, Humlikon und Stammheim ohne Budget 2021 da. Der Grund: Wegen der Corona-Pandemie waren die Gemeindeversammlungen in den drei Kommunen abgesagt und der Entscheid über die Voranschläge an die Urne verlegt worden. In allen drei Gemeinden ist der Gesamtsteuerfuss 2021 gleich wie letztes Jahr.

In Altikon haben 96 Prozent der Stimmenden das Budget 2021 bei einem Gesamtsteuerfuss von 114 Prozent gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 34 Prozent. Ebenfalls genehmigt worden ist die Jahresrechnung 2019 mit rund 95 Prozent Ja-Stimmen sowie die überarbeitete Abfallverordnung mit rund 94 Prozent.