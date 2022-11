Niederlage beim BSV Bern – Jetzt hat es Pfadi auch in der Meisterschaft erwischt Die Winterthurer Handballer beziehen ihre zweite Saisonniederlage in der Nationalliga A. Das 29:35 auswärts gegen den BSV Bern hätte nicht sein müssen. Urs Stanger

Vergebens gewehrt haben sich die Winterthurer (Cédrie Tynowski und Otto Lagerquist) gegen den BSV Bern (Ante Kaleb). Foto: Andreas Blatter

Nur drei von 14 Spielen haben die Winterthurer in der laufenden Saison verloren. Innerhalb der letzten fünf Tage aber bezogen sie gleich zwei dieser drei Niederlagen. Zuerst am Samstag in Israel im Europacup und nun am Mittwoch in Gümligen in der Meisterschaft.