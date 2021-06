Podcast zur Schweiz an der Euro 20 – «Jetzt hauen wir Frankreich raus und werden Europameister» Wie gut ist Frankreich wirklich? Was müssen die Schweizer tun, um im Achtelfinal gegen den Weltmeister zu bestehen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Einen kurzen Hätte-wäre-wenn-Moment haben wir in der neusten Ausgabe unseres Podcasts. Als Samuel Burgener noch einmal leidet, weil die Schweizer mit ihrem 1:1 gegen Wales den zweiten Platz in ihrer Gruppe verschenkt haben. Und nun statt auf Dänemark auf Frankreich treffen. Einen härteren Gegner hätte das Schweizer Nationalteam kaum erwischen können im Achtelfinal der Europameisterschaft.

So tut sich unsere Runde auch etwas schwer, wenn es darum geht, Optimismus zu verbreiten. «Es gibt keinen einzigen Grund, der für die Schweiz spricht», sagt Burgener. Um die sogleich die totale Kehrtwende zu vollziehen: «Und das ist für mich Grund genug, dass die Schweizer jetzt einfach Frankreich raushauen und dann Europameister werden.»

Wir besprechen in unserem Podcast, was die Schweizer tun müssen, damit diese mutige Voraussage am Montag zur Wahrheit wird. Zum Beispiel, wie die Kreise von Paul Pogba und Wunderstürmer Kylian Mbappé eingeengt werden können. Wir fragen uns, ob die bisherigen Leistungen der Franzosen wirklich mittelmässig waren. Oder ob das einfach die Art ist, wie dieses Team spielt – und damit immerhin Weltmeister geworden ist. Und wir machen einen überraschenden Schweizer Schlüsselspieler aus: Steven Zuber.

