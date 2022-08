Lärmklagen im Kreis 4 – Jetzt hört er auf, gegen den Krach zu kämpfen 17 Jahre lang ging Walter Ramseier im Ausgehquartier gegen Partylärm vor. Knapp 60’000 Franken habe ihn das gekostet. Doch nun sei er zu müde, um weiterzumachen. David Sarasin

Walter Ramseier sieht sich selber als eine Art Don Quijote des Kreis 4. Foto: Silas Zindel

Am 24. Januar 2022 begann Walter Ramseier zu rechnen. Nicht exakt, sondern überschlagsmässig. Es war der Tag, an dem ein Urteil des Bundesgerichts bei ihm im Briefkasten lag. Das Gericht wies seine Beschwerde gegen den Express-Shop, ein 24-Stunden-Kiosk an der Langstrasse, ab. Wieder einmal verloren, dachte er sich.