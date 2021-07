Interview mit berühmtem Schweiz-Fan - «Jetzt ist alles möglich»

Beim Sieg über Frankreich ging er mit seinen grossen Emotionen viral. Jetzt unterstützt Luca Loutenbach die Nati in St. Petersburg. Uns sagte er, was er vom heutigen Spiel erwartet.

Herr Loutenbach, wie haben Sie sich auf das heutige Spiel zwischen der Schweiz und Spanien vorbereitet?

Ich hatte bisher noch nicht so viel Zeit, um über diesen Match nachzudenken, denn wenige Stunden nach dem Achtelfinal vom Montag – und auch in den Tagen danach – erhielt ich so viele Anrufe und Nachrichten, dass ich schlicht noch nicht dazu gekommen bin. Aber selbstverständlich ist es ein Match, auf den ich mich unglaublich freue – einer der ersten Viertelfinals an einem grossen Turnier seit Jahrzehnten!