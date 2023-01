2:3-Niederlage gegen Basel – Jetzt ist der EHCW auch in der Tabelle rot Der EHC Winterthur hat das 18. Spiel in Serie verloren und damit für den Club einen Negativrekord aufgestellt. Nach dem 2:3 gegen Basel ist die Playoff-Teilnahme nicht mehr möglich. Urs Kindhauser , Enzo Lopardo (Fotos)

Das Timeout von EHCW-Trainer Teppo Kivelä kurz vor Schluss nützte nichts mehr: Der EHCW verlor gegen Basel 2:3. Foto: Enzo Lopardo

Rot ist das Heimdress des EHC Winterthur – und seit Samstagabend ist Rot auch die Farbe, mit dem der Tabellenrang der Winterthurer hinterlegt ist. Das bedeutet: Das Playoff zu erreichen ist nicht mehr möglich. «Grün» sind die acht Teams, die schon sieben Runden vor Schluss qualifiziert sind. Der Rückstand des EHCW auf das achtklassierte Basel beträgt 29 Punkte, wobei ein Grossteil davon in den Direktbegegnungen zustande gekommen ist. Da gewann Basel vier der bisher fünf Spiele nach 60 Minuten. Basel zwölf Punkte weniger, Winterthur zwölf mehr: Man rechne.

EHC Winterthur – EHC Basel 2:3 Infos einblenden (1:1, 0:1, 0:1). – Deutweg. – 650 Zuschauer. – SR Castelli/Blasbalg; Bichsel/Pitton. – Tore: 5. Warmbrodt (Muller, Berger/Ausschluss Ramel) 0:1. 11. (10:09) Hofstetter (Jobin, Thévoz) 1:1. 12. Staiger (Bartholet, Barbei/Ausschluss Füllemann) 2:1. 34. Schwab (Supinski, Zubler/Ausschluss Barbei) 2:2. 43. Brügger (Ausschluss Slabatnig!) 2:3. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen den EHCW, 5-mal 2 plus 1-mal 5 (Slabatnig) gegen Basel. – EHCW: Schijanow; Bartholet, Steiner; Deussen, Hunziker; Thévoz, Törmänen; Posch; Haldimann, Wilkins, Ramel; Staiger, Hofstetter, Jobin; Lekic, Coatta, Barbei; Ren, Orlov. – Basel: Henauer; Molina, Büsser; Nater, Zubler; Bachofner, Füllemann; Warmbrodt; Muller, Supinski, Stukel; Sablatnig, Brügger, Berger; Näf, Rexha, Schwab; Dähler, Kiss, Alihodzic; Ryser. – Bemerkungen: EHCW ohne Chiquet, Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler, Beglieri (verletzt), Valenza, (krank), Galley (Fribourg), Guignard, Greuter (überzählig). Basel ohne Schwarzenbach (krank), Schnellmann (verletzt). 25. Pfostenschuss Slabatnig. 26. Pfostenschuss Wilkins. 48. Pfostenschuss Muller. 58:44 Timeout EHCW, anschliessend ohne Torhüter, mit sechstem Feldspieler. Törmänen mit Nasenbeinbruch ausgeschieden.

Was man am Samstag jedenfalls gesehen hat: Gross ist der spielerische Unterschied zwischen den beiden Teams nicht. Aber er ist da, Spiel für Spiel, und das lässt die Differenz eben wachsen. In zwei von vier Begegnungen mit Basel ist der EHCW ausgesprochen schwach aufgetreten, einmal bäumte er sich nach schlechtem Start auf und beim vierten Versuch machten die Dinge den Unterschied, die es normalerweise tun, wenn ein Match ausgeglichen ist: Basel erzielte zwei seiner drei Tore im Powerplay, das dritte und nicht mehr zu korrigierende in Unterzahl.

Special Teams entscheiden

Dabei verloren die Winterthurer das Spiel genau in dem Moment, als sie es hätten gewinnen können, wenn nicht müssen. Der Basler Yanick Slabatnig kassierte am Ende des zweiten Drittels beim Stand von 2:2 eine Fünf-Minuten-Strafe. Also spielte der EHCW zu Beginn des Schlussdrittels in Überzahl. Doch nichts gelang, im Gegenteil: Mischa Ramel konnte im Aufbau in der eigenen Zone ein Zuspiel von Marc Steiner nicht übernehmen, stattdessen kam Sandro Brügger an den Puck und erzielte das 3:2 für Basel.

Man kann sich fragen, ob es besonders schwierig ist, eine Strafe unmittelbar nach einer Drittelspause auszunützen, weil die Spieler noch nicht warm sind. EHCW-Trainer Teppo Kivelä verneinte. «Das wäre eine Ausrede. Fakt ist: Die Special Teams haben den Match entschieden.» Es ist nicht nur, dass Basel dank einem Shorthander gewann. Es legte in der 5. Minute auch mit einem Powerplay-Treffer zum 1:0 vor und glich in der 34. Minute ebenfalls in Überzahl zum 2:2 aus. Dass der EHCW Probleme hat, in Unterzahl zu bestehen, ist nicht neu. Er kassiert zwar relativ wenige Strafen, aber wenn, dann ist er im Penaltykilling das schwächste Team der Liga. «Man spielt gegen die besten Spieler des Gegners», sagt Kivelä. «Da muss man smart sein und möglichst vorausahnen, was als Nächstes passiert.» Da hat der EHCW offensichtlich Defizite.

Anthony Staiger erzielte das 2:1 und leitete damit die beste Phase seines Teams ein. Foto: Enzo Lopardo

Lange ausgeglichen

Der EHCW hätte diesen Match keineswegs verlieren müssen. Er leistete sich zwar zu Beginn ein paar Schnitzer und nicht viel hätte gefehlt und Basel hätte nach dem 1:0 noch nachgelegt. Patric Hofstetters 1:1 in der 11. Minute fiel aus ziemlich heiterem Himmel. Danach aber waren die Winterthurer präsent und gingen durch eine Direktabnahme Anthony Staigers knapp anderthalb Minuten später 2:1 in Front. Da gelang das Powerplaytor, das nachher nicht mehr kommen wollte. Von da an war der Match ausgeglichen, bis zum 3:2 für Basel hatte der EHCW eher ein Plus an guten Chancen. «Wenn fünf gegen fünf Feldspieler auf dem Eis waren, waren wir die bessere Mannschaft», fand Trainer Kivelä. «Das war heute gut.»

«Wenn man das Spiel auf diese Weise hergibt, ist das auch ein Schlag auf die Moral.» Teppo Kivelä, Trainer EHC Winterthur

Damit wars nach dem 3:2 für Basel allerdings vorbei, was Kivelä nicht wunderte: «Wenn man auf diese Weise das Spiel hergibt, ist das auch ein Schlag auf die Moral.» Die Winterthurer wurden kaum noch gefährlich, bis ihnen der Basler Brett Supinski den Gefallen tat, 76 Sekunden vor Schluss ein Foul zu begehen – hinter dem Winterthurer Tor. Mit sechs gegen vier Feldspieler versuchte der EHCW, sich wenigstens noch in die Verlängerung zu retten und die Niederlagenserie zu beenden. Es gelang nicht. 18 Spiele lang wartet man auf einen Sieg. Daran hatte auch Andri Henauer grossen Anteil, der Berner, der letzte Saison beim EHCW im Tor stand und jetzt für Basel spielt. Er wehrt im Schnitt 93,53 Schüsse ab. Kein anderer Goalie der Swiss League kommt auf einen besseren Wert.

Noch mehr Verletzte

Zuzulegen vermochte der EHCW wohl auch darum nicht mehr, weil das Kader wieder knapp und knapper wird. Nelson Chiquet hat sich eine Woche vorher gegen die GCK Lions wohl doch eine Gehirnerschütterung zugezogen. Er spielte zwar am Dienstag in La Chaux-de-Fonds, muss nun aber wieder pausieren. Am Samstag erwischte es Verteidiger Aaro Törmänen, der sich einen Nasenbeinbruch zuzog. Die Liste der Verletzten umfasst nun acht Spieler, zudem fehlte Alexis Valenza krankheitshalber.

Das sind keine guten Voraussetzungen für die kommende Woche mit zwei Auswärtsspielen. Zum vorerst letzten Mal tritt der EHCW am Dienstag im Langenthaler Schoren an. Denn Langenthal zieht sich ja freiwillig aus der Swiss League zurück. Am Samstag reisen die Winterthurer nach Biasca. Da wird es darum gehen, wer von den beiden «ewigen» Schlusslichtern diesmal den letzten Platz belegt. Noch hat der EHCW einen Punkt Vorsprung auf die Ticino Rockets.

