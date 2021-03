Umzug des Zürcher Traditionsanlasses – Jetzt ist klar, wo der Böögg 2021 verbrannt wird Der Sechseläutenplatz wird ihn vermissen, dafür freut sich ein anderer legendärer Standort auf den berühmtesten Zürcher Schneemann. Pascal Unternährer , Helene Arnet

Der Sechseläutenplatz auf Zeit: Die Teufelsbrücke über der Schöllenenschlucht zwischen Göschenen und Andermatt. Foto: Keystone

Die Bööggen-Verbrennung findet dieses Jahr bekanntlich nicht auf dem Zürcher Sechseläutenplatz statt, sondern im Kanton Uri. Uri war 2019 als Gastkanton des Sechseläutens vorgesehen, 2020 wieder. Nun wird es vom Gast zum Gastgeber, wie das Zentralkomitee der Zürcher Zünfte (ZZZ) und Standeskanzlei des Kantons Uri am Dienstag mitgeteilten.

Der Standort hat sich fast aufgedrängt: Der Böögg wird am 19. April auf der Teufelsbrücke in der Schöllenenschlucht verbrannt. Menschenansammlungen sind dort unmöglich. Genau das war die Voraussetzung für einen alternativen Standort, wie Victor Rosser vom ZZZ sagt. In Zürich selbst habe sich kein passender Ort gefunden. Im Gespräch sei kurz der Hardturm gewesen.