Geflüchtete in Wiesendangen – Jetzt ist klar, wo der Wohncontainer hinsoll Die Gemeinde Wiesendangen will den Container für Geflüchtete, den sie im März gekauft hat, im Gebiet Lüss aufstellen. Leon Zimmermann

Damit sie mehr Geflüchtete aufnehmen kann, hat die Gemeinde Wiesendangen einen Wohncontainer gekauft. Symbolfoto: Christian Pfander

Um der neuen Asylquote des Kantons Zürich gerecht zu werden, muss die Gemeinde Wiesendangen ab 1. Juni 27 zusätzliche Geflüchtete aufnehmen. Im März hat der Gemeinderat deshalb für 400’000 Franken einen Wohncontainer für bis zu 16 Personen gekauft. Nun ist auch klar, wo dieser aufgebaut werden soll: im Gebiet Lüss an der Ecke Wanner-/Breitenstrasse. «Dort steht der Container nicht so prominent», begründet Gemeindepräsident Urs Borer die Standortwahl.

Der Gemeinderat habe Alternativen geprüft. «Es war wichtig, dass wir einen Standort im Dorf Wiesendangen finden, da die ÖV-Erschliessung in den anderen Ortsteilen für Geflüchtete nicht optimal ist», sagt Borer. Diese müssten teilweise auswärtige Sprachkurse besuchen und seien deshalb auf den öffentlichen Verkehr angewiesen.

Obwohl der gekaufte Container nur einstöckig ist, wird die Gemeinde Ende nächster Woche ein Gesuch für einen zweistöckigen Containerbau einreichen. «So hätten wir noch ein wenig Reserve, falls die Quote erneut erhöht würde», sagt Borer. Im Herbst 2023 dürfte der Wohncontainer bezugsbereit sein. Im Aussenbereich will die Gemeinde eine überdachte Kiesfläche als Aufenthaltsort und eine 200 Quadratmeter grosse Spielwiese einrichten.

Kirchgemeindehaus als Notlösung

Nebst dem geplanten Wohncontainer hat die Gemeinde bereits andere Massnahmen ergriffen, um Wohnraum für zusätzliche Geflüchtete zu schaffen. So können ab Juni elf Asylsuchende vorübergehend im ehemaligen Kirchgemeindehaus an der Kirchstrasse 1 untergebracht werden. «Im Winter ist diese Liegenschaft aber aus energetischen Gründen nicht gut als Wohnraum geeignet», erklärt Borer. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen dann in den Container im Gebiet Lüss umziehen.

