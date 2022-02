Start auf nächste Saison – Jetzt ist Pfadi bereit für die Gründung seiner AG Handball-Meister Pfadi Winterthur wird den Spitzensport in einer Aktiengesellschaft auslagern. Das Startkapital ist beisammen, der Termin der Gründungsversammlung steht und der Verwaltungsrat stellt sich zur Wahl. Urs Stanger

Die Leader der neuen Pfadi AG: Jürg Hofmann (links), der operative Leiter, und Jan Schoch, der designierte Verwaltungsratspräsident. Foto: Deuring Photography

Am 27. März 2022 wird ein neues Kapitel in der 84-jährigen Geschichte des zehnfachen Schweizer Meisters geschrieben. Auf jenen Sonntag ist in der Axa-Arena die Gründungsversammlung der Pfadi Winterthur Handball AG angesetzt.