Analyse zur Winterthurer SVP - Jetzt ist Wegelins Meinung zu Corona nicht mehr Privatsache

Maria Wegelin will sich nicht zu den Geschehnissen in der letzten Woche äussern. Foto: Marc Dahinden

Es müsste der Traum jeder Stadtratskandidatin sein: Maria Wegelin ist über Nacht zu nationaler Bekanntheit gekommen. Dass die SVP-Präsidentin ihren Job gekündigt hat, weil der Arbeitgeber eine Zertifikatspflicht einführt, war am Dienstag die meistgelesene Geschichte auf dem Gratisportal «20 Minuten».

So können grosse Karrieren beginnen. Erinnern wir uns an eine unbekannte Gemeindepräsidentin eines kleinen Ortes in der Region. Mit einer einzigen «Blick»-Titelgeschichte über eine eritreische Familie und ihre Auswirkungen auf den Steuerfuss wurde Therese Schläpfer (SVP) bekannt. Heute ist sie Nationalrätin und tritt in der «Arena» auf.