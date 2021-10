Städtetourismus und Pandemie – Jetzt können Sie Paris ohne Gewusel erleben Nach dem dramatischen Einbruch im Vorjahr kommen die Touristen allmählich wieder in die französische Hauptstadt. Die Stimmung ist entspannt. Christoph Hämmann

Auf ein Glas ins Marais-Quartier: Pariser Restaurants bewirten wieder mehr Gäste als im Vorjahr, und zumindest abends brummt es im Marais bereits wieder ordentlich. Foto: AP, Keystone

Es soll ja Pariserinnen und Pariser geben, die nach einigen Tagen grauen Himmels in die Galeries Lafayette gehen, dieses prunkvolle Jugendstil-Kaufhaus, das sonst hauptsächlich Touristen anzieht. Was für eine Farbenpracht die 40 Meter hohe Glaskuppel bietet – fast könnte man meinen, es liege an ihr, dass darüber Bienen schwirren, und nicht am Nutzgarten und den Bienenstöcken, die seit einigen Jahren auf den Flachdächern neben der Kuppel betrieben werden.

«Die Zukunft der Biene liegt in der Stadt», meint Reiseführer François Kneuss keck. Der Experte von Frantour, aufgewachsen im Berner Jura, seit über 40 Jahren in Paris wohnhaft und ein unerschöpflicher Quell von Geschichten, begleitet uns einen Tag lang durch die französische Hauptstadt. «Schliesslich gibt es hier im Vergleich zu ländlichen Gebieten fast keine Pestizide.»