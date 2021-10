Covid-Abstrich-Discounter in Zürich – Jetzt gibt es Corona-Tests für 11 Franken im Monatsabo Neue Firmen steigen in Zürich ins Corona-Test-Business ein und drücken die Preise. Der Anstrum sei riesig, sagt ein österreichischer Unternehmer. Emil Bischofberger

600 Abos gleich nach der Eröffnung: Die neue Filiale des Corona-Testcenters an der Pelikanstrasse. Foto: Anna-Tia Buss

600 Monatsabos in den ersten 90 Minuten nach Türöffnung. Bis am Abend des ersten Tages sind es über 2100. Der Ansturm überraschte sogar Dominik Sattler. Der Österreicher verantwortet die Corona-Testcenter-Filiale, die am Montagvormittag an der Pelikanstrasse in einem zuvor leer stehenden Ladengeschäft eröffnet wurde.

Geschäftsführer Sattler hat an diesem ersten Tag, an dem Covid-Tests in der Schweiz kostenpflichtig sind, ein gutes Argument auf seiner Seite: 11 Franken für einen Test – der Preis ist in Zürich unerreicht. Beim Corona-Testcenter, so der austauschbare Name des Unternehmens, gibt es den Preis aber nur im Monatsabo: Für 165 Franken gibt es 15 Tests, sprich alle 48 Stunden einer. Wer nur einmal testet, bezahlt 28 Franken – was immer noch der städtische Tiefstpreis ist, an der Pelikan- wie auch an der Weinbergstrasse, wo man eine weitere Filiale betreibt.