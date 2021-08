Zürich passt Impfstrategie an – Jetzt kommen die KMU-Impftage Parallel zu den Impfbussen gibt es nun Aktionen für die Zürcher Firmen. Zudem geht der Kanton erneut auf das Gesundheitspersonal zu. Pascal Unternährer

Der Kanton Zürich will die Impfquote von derzeit 70 Prozent bei den über 16-Jährigen erhöhen. Der Startschuss der Impfbuskampagne in Gossau stiess auf reges Interesse. Foto: Sabina Bobst

390’000 Zürcherinnen und Zürcher über 16 Jahren sind noch nicht geimpft. Angesichts der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus und der erhöhten Anzahl von Spitaleinlieferungen lanciert die Gesundheitsdirektion (GD) neue Angebote.

Eines richtet sich an die Unternehmen. Diese können ihren Angestellten eine Impfmöglichkeit in einem Impfzentrum oder in Zusammenarbeit mit einer Apotheke oder Arztpraxis anbieten. Das nennt die GD in einer Mitteilung vom Donnerstag KMU-Impftag. Aktiv werden müssen die regionalen Sektionen des Kantonalen Gewerbeverbands, welche auf die Firmen zugehen sollen.