Neuer Verhaltens- und Dresscode für Banker – Jetzt kommen die krawattenlosen Duz-Banker: Hoi, wotsch e Hypothek? Die beiden Schweizer Grossbanken wollen lockerer werden und passen ihren Dresscode an. Die Krawatte verschwindet, Sneakers statt Lackschuhe. Besonders weit geht die CS: Dort sollen die Kunden sogar geduzt werden. Georg Alexander Brouzos , Philipp Loser

Keine Krawatte, kein Problem: UBS und CS passen ihren Dresscode an. Foto: Getty Images

In der Ikea ist das mit dem Du schon lange so. Bei den Sozialdemokraten natürlich auch. Ciao Simonetta. In den Take-away-Filialen des Coop und wenn man in der Bar die Rechnung verlangt. Zahlsch mit Charte oder bar?