Covid-Impfkampagne – Jetzt kommen die mobilen Impfequipen an den Arbeitsplatz Um Unentschlossene zu erreichen, sollen auch Unternehmen Impfungen anbieten. Das Interesse der Mitarbeitenden dafür ist da. Aber kleine Firmen sträuben sich. Holger Alich , Isabel Strassheim

Impfstoff ist genug da: Spritze mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Dieser Trend beunruhigt: Auf der einen Seite steigen die Covid-19-Ansteckungszahlen wegen des Vormarsches der Delta-Variante wieder an. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage stecken sich täglich wieder mehr als 200 Menschen an. Auf der anderen Seite brechen die Schweizer Impf-Zahlen ein.

Viele stellen sich deshalb die Frage, wie die Impfquote gesteigert werden kann. Impfungen in den Betrieben rücken so in den Fokus. Das Bundesamt für Gesundheit hält diese für sinnvoll: «Durch Betriebsimpfungen wird ein weiterer Zugang für impfbereite Personen geöffnet», sagt Sprecherin Danièle Bersier.

