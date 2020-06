Abkühlung in der Badi Wolfensberg: Solche Bilder dürften in der nächsten Woche wohl wieder vermehrt zu sehen sein. Wegen der eher kühlen Witterung hatte man im «Wolfi» im Juni bis jetzt oft nur 60 bis 100 Eintritte pro Tag registriert. Normal wären an schönen Tagen zwischen 800 und 1600 Badi-Eintritte.

Bild: Marc Dahinden