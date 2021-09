Neu erhältliches Covid-Vakzin - Jetzt kommt die Alternative zu den mRNA-Impfstoffen

Johnson & Johnson-Vakzin – Jetzt kommt die Alternative zu den mRNA-Impfstoffen Ab 5. Oktober steht in der Schweiz ein drittes Corona-Vakzin zur Verfügung: der virale Vektorimpfstoff von Janssen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Anke Fossgreen

Der Janssen-Impfstoff (Johnson & Johnson) gegen Covid-19 muss bislang nur einmal gespritzt werden. Foto: Patrick T. Fallon (AFP)

Mehr als 4,6 Millionen Personen in der Schweiz haben sich bereits gegen Covid-19 impfen lassen – mit einem von zwei mRNA-Impfstoffen der Firmen Moderna oder Pfizer/Biontech.

Seit März ist jedoch in der Schweiz ein dritter Impfstoff, derjenige von Janssen-Cilag (Johnson & Johnson), zugelassen. Dieser soll nun ab Anfang Oktober in der Schweiz verfügbar sein. Der Bund hat die Kantone über die Lieferung von rund 150’000 Impfdosen informiert, berichtet «Blick». Am 5. Oktober soll die Impfkampagne starten. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren bestätigt, dass die Kantone ein Dokument mit vertraulichen Informationen erhalten hätten, zum Inhalt würden keine Angaben gemacht.