Street-Art in Winterthur – Jetzt lockt die Stadt mit einem Pfau Der Winterthurer Basil Girard hat ein farbenprächtiges Graffito für die Wand am Bahnmeisterweg geschaffen. Helmut Dworschak

Seit Samstag hat Basil Girard an seinem Graffito gearbeitet. Foto: Madeleine Schoder

Ihren schönsten Auftritt hat die Wand, wenn die Sonne direkt draufscheint. Dann leuchten die Grün-, Blau- und Rottöne wie von innen. Die Motive muten exotisch an: In der Mitte prangt ein Pfau, flankiert von einem Hasen und einer königlichen Blumenvase. Geheimnisvoll-lebendig wirkt das, und zugleich ist es ornamental. «Jugendstil meets Street-Art», fasste es die Kunsthistorikerin und Kuratorin Katja Baumhoff zusammen, die in der fünfköpfigen Jury sass.

Das Graffito des 32-jährigen Winterthurer Sprayers Basil Girard ersetzt an der Wand am Bahnmeisterweg auf dem Sulzerareal den «Winterthur»-Schriftzug, der vor einem Jahr entfernt wurde, weil die Mauer, hinter der sich ein überdeckter Fahrrad-Unterstand befindet, saniert werden musste.