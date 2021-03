Skiakrobatik: WM-Vierter aus Alten – Jetzt müsste ein Final-Filet auf die Speisekarte Pirmin Werner springt an der Aerials-WM in Kasachstan auf den hervorragenden 4. Platz. Der 21-Jährige aus Alten hatte sich als einziger Schweizer für den Top-6-Final qualifiziert. Urs Stanger

Pirmin Werner überzeugte an der WM in Kasachstan. Keystone

«Hallo Muetter, hallo Vater.» Durch die TV-Kamera schickte Pirmin Werner den Gruss aus dem fernen Kasachstan nach Hause in Alten. Und er grinste. Mit gutem Grund, denn eben hatte der 21-Jährige an der WM in Almaty seinen ersten Finalsprung hervorragend absolviert. Es brachte ihm Platz 1 ein, die Qualifikation für den Superfinal der Top 6 war ihm schon jetzt kaum mehr zu nehmen.

Nach dem zweiten Finaldurchgang lag Werner weiterhin auf dem 1. Rang, nun punktgleich mit dem Russen Ilja Burow. Unter den zwölf Finalteilnehmern hatten sich gleich vier Schweizer befunden. Allerdings schaffte es dann nur Werner in den entscheidenden dritten Sprung der Top 6. Andrin Schädler scheiterte ebenso wie – ganz knapp – die punktgleichen Nicolas Gygax und Noe Roth. Besonders bitter war das Aus für Roth. Der Weltcup-Gesamtsieger der vergangenen Saison und WM-Dritte von 2019 war als grösster Schweizer Trumpf angetreten, die Final-Qualifikation am Morgen hatte er noch auf dem 1. Rang abgeschlossen.

Weniger Risiko genommen

In der Entscheidung der besten sechs WM-Springer versuchten sich fünf Teilnehmer am Dreifach-Salto mit fünf Schrauben. Werner ging auf Nummer sicher und wählte den «Standardsprung», den Dreifachen mit vier Schrauben.

Seine Rechnung wäre beinahe aufgegangen. Er legte einen sauberen Sprung hin, wobei die Landung weniger gut glückte als noch in den Sprüngen zuvor. Es hätte ihm zu einer Medaille gereicht, wenn drei Konkurrenten an ihrem risikoreichen Versuch gescheitert wären. Das trat nicht ein: Zwei stürzten, aber drei Springer standen in diesem hochstehenden Final den Dreifachen mit fünf Schrauben.

Es siegte Maxim Burow, der diese Saison jedes Weltcupspringen gewann, zu dem er angetreten war. Der Russe verteidigte seinen WM-Titel von 2019 erfolgreich. Silber und Bronze holten der Amerikaner Christopher Lillis und der Russe Pawel Krotow. Am Donnerstag folgt in Almaty der Team-Event, die Schweiz tritt als Weltmeister von 2019 an. Von den weltbesten Aerials-Athleten fehlen die Chinesen. Wegen Corona hatten sie schon die gesamte Weltcupsaison verpasst. Sie bereiten sich in der Heimat auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking vor.

Ob Medaille oder nicht: Pirmin Werner, ein ehemaliger Kunstturner, stellte ein weiteres Mal eindrücklich unter Beweis, dass er zur Weltspitze seiner Sportart gehört.

Zu Hause im heimischen Wirtshaus «Zur frohen Aussicht» in Alten wird auf der Speisekarte künftig wohl eine neue Kreation stehen. Nach Pirmin Werners WM-Premiere 2019, die er auf Platz 9 beendete, kreierte die Mutter ein «Weltmeister-Cordon-Bleu». Nachdem er die Weltcupsaison 2019/20 auf Platz 4 abgeschlossen und zum Newcomer des Jahres gewählt worden war, kam ein Steak namens «Rookie of the Year 2020» auf den Teller. Und jetzt? Ein «Final-Filet»?