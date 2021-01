Anfrage im Kantonsrat – Jetzt muss sich die Regierung zur Jagdschiessanlage Embrach äussern Naturschützer bemängeln die Sanierung der Trainingsanlage für Jäger in Embrach. Nun ziehen zwei grüne Kantonsräte nach und stellen kritische Fragen an den Regierungsrat. Fabian Boller

Momentan läuft die erste Etappe der Altlastensanierung der Embracher Jagdschiessanlage. Foto: Raisa Durandi

Massive Rodungen und mit Blei verunreinigte Erde in der Töss – Naturschützer sind besorgt über die Zustände während der Altlastensanierung auf der Embracher Jagdschiessanlage. Die Anlage liegt in bundesrechtlich geschütztem Auengebiet und muss bis 2024 stillgelegt werden. Während der ersten Etappe der Altlastensanierung, die momentan im Gang ist, dürfen die Jäger aber weiterhin mit Bleischrot auf dem Gelände üben.

Nachdem bereits der Verein Pro Töss-Auen unter der Führung von Alt-Kantonsrätin Marianne Trüb Kritik an der Sanierung und dem Weiterbetrieb der Anlage geäussert hatte, werden nun auch Kantonsrätin Wilma Willi (Grüne, Stadel) und David Galeuchet (Grüne, Bülach) aktiv. In einem parlamentarischen Vorstoss stellen sie kritische Fragen an die Kantonsregierung.