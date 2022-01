Durchseuchungsgegner organisieren sich – Er schickt seine Kinder nur mit FFP2-Maske zur Schule

Radikale Massnahmenbefürworter – Er schickt seine Kinder nur mit FFP2-Maske zur Schule Sie fordern ein Verbot von Grossevents und warnen eindringlich vor Long Covid: Aktivisten erzählen, warum sie sich für strengere Corona-Regeln einsetzen. Alexandra Kedves

Aktion auf dem Bundesplatz: Rui Biagini (2. von rechts) und Jonas Hostettler mit weiteren Massnahmen-Aktivisten. Foto: Matthias Spicher (20 Min)

Nach zwei Jahren Pandemie ist von Lockerungen der Massnahmen die Rede und vom Eintritt in die endemische Phase. Doch es gibt Menschen, die genau dies fürchten und mehr Massnahmen wollen: eine verschärfte Maskenpflicht zum Beispiel, CO₂-Messgeräte in öffentlichen Gebäuden und Restaurants, verstärkte Anstrengungen rund ums Impfen – und wenn nötig einen Lockdown light. Und sie fangen an, sich Gehör zu verschaffen. Manche beschimpfen sie als «Coronarier». Sind sie die neuen Radikalen, ein Gegenpart zu den Corona-Querdenkern?

Gezielt auf Alain Berset heisst es da in der aufgeregten Twitter-Blase schon mal «#DenHaag!!!»: Man solle Berset beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anklagen. Die Durchseuchung wird als Verbrechen gewertet – «#SwissCovidCrime». Rhetorisch gleicht das den Querdenkern.