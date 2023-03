Die Vorgeschichte

So aufwühlend und spektakulär der Fall Mathias Flückiger ist, so komplex und verworren entwickelt er sich. Es beginnt im Juni 2022, als der Berner Mountainbiker, Olympiazweiter 2021 und mehrfacher Medaillengewinner an Weltmeisterschaften, an den Schweizer Meisterschaften von Swiss Sports Integrity auf Doping getestet wird. Das Resultat der A-Probe gilt als sogenannt atypisch, weil Flückiger darin eine geringe Menge des verbotenen Anabolikums Zeranol nachgewiesen wird. Swiss Sports Integrity muss damit automatisch abklären, warum das Resultat atypisch ist. Am 18. August sperrt dann Swiss Sports Integrity den Sportler provisorisch. Sie findet: Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es sich um Betrug handelt als um mögliche Kontamination. Diese provisorische Sperre müsste nicht öffentlich gemacht werden, wird von Swiss Cycling aber bekannt gegeben.

Einen Monat später, am 16. September, beantragt Flückiger dann bei der Disziplinarkammer von Swiss Olympic die sofortige Aufhebung der provisorischen Sperre, reicht ein Dossier mit Erklärungen und Entlastungsindizien ein. Das Hauptargument: Swiss Sport Integrity habe sich nicht an das Protokoll der Welt-Anti-Doping-Agentur in solchen Fällen gehalten. Darunter vor allem: Man habe ihn nicht ausreichend angehört. Weitere Gründe: Das Steroidprofil Flückigers ist unauffällig; kurz vor und nach dem atypischen Test wurde Flückiger je einmal kontrolliert, beide Tests waren negativ. Ausserdem liess sich Flückiger eine Haarprobe entnehmen, bei der keine Spuren von Zeranol bzw. von dessen Metaboliten gefunden wurden. Das soll zeigen: Flückiger könne weder über längere Zeit Kleinstmengen an Zeranol zu sich genommen haben noch eine grössere Menge an einem bestimmten Tag.

Am 17. Dezember wird die provisorische Sperre durch die Disziplinarkammer wieder aufgehoben. Begründung: Swiss Sports Integrity habe die entsprechenden Vorgaben der Welt-Anti-Doping-Agentur tatsächlich nicht in Gänze abgearbeitet. Swiss Sports Integrity hat nun zwei Optionen: Den Fall erneut aufnehmen oder ruhen lassen. Noch hat sie nicht entschieden. Sollte Swiss Sport Integrity den Fall abschliessen, könnte die Welt-Anti-Doping-Agentur dagegen vorgehen.

Flückiger kann mittlerweile wieder fahren: Am vergangenen Sonntag startet er an einem UCI-Rennen in Banyoles (ESP) und wird Sechster, 29 Sekunden hinter dem Sieger.