Justizreform in Israel – Jetzt setzt auch die Rechte Netanyahu unter Druck 200’000 Menschen demonstrieren in Jerusalem für die Justizreform. Der Massenprotest der Rechten soll die wahren Kräfteverhältnisse im Land zeigen. Der Premier zeigt sich bewegt – hat jetzt aber ein Problem. Peter Münch aus Jerusalem

Auch die Rechten gehen auf die Strasse: Demonstration in Jerusalem. Foto: Ohad Zwigenberg (Keystone)

Und wieder wehen die Fahnen zu Abertausenden, wieder kommt aus den Plastiktröten dieser ohrenbetäubende Lärm, wieder ziehen die Menschen in Massen zum Protest – so wie das immer und überall ist in Israel, seit Wochen schon. «Ich bin gekommen, um die Demokratie zu retten», sagt Fred Lamy, 45, der von Tel Aviv aus mit bester Laune heraufgekommen ist zur Demo vor der Knesset in Jerusalem. «Aber eigentlich», so fügt er an, «ist es schon bizarr, dass ich nun auf die Strasse gehen muss. Wir Rechten haben doch gerade erst die Wahl gewonnen.»