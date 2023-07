Basketball in Winterthur – Jetzt setzt der BCW konsequent auf die nächste Generation Die routinierten Leistungsträgerinnen treten nächste Saison nicht mehr im NLB-Team des Basketballclubs Winterthur an. Geschäftsführer Sam Frey erklärt, weshalb das so gewollt ist. Stefan Kleiser

In der Leaderrolle: Der Basketballclub Winterthur setzt in den Starting Five künftig auf vier junge Spielerinnen, im Bild Ramona Fäsi. Foto: Stefan Kleiser

2022 gewannen die Winterthurer Basketballerinnen die Nationalliga-B-Meisterschaft, und auch vergangene Saison qualifizierten sie sich fürs Final-Four-Turnier. Dennoch betrachtet die sportliche Führung die letzten zwei Jahre kritisch. Denn das wichtigste Ziel wurde nur teilweise erreicht. «Die jungen Spielerinnen konnten nicht wie erhofft Verantwortung übernehmen», erklärt BCW-Geschäftsführer Sam Frey, «es drohte in die falsche Richtung zu laufen».

Ab sofort setzt der Club darum konsequent auf die nächste Generation. Die routinierten Cinzia Tomezzoli, Alexandra Vollmeier und Tiziana Marinucci werden nicht mehr für den BCW in der NLB auflaufen. Dabei war Tomezzoli (35) jahrelang das Gesicht der Frauen-Abteilung. Sie spielte seit 2011 für Winterthur, stieg mit dem Team von der 2. Liga in die NLA auf und führte es zu zwei Cupsiegen. 2018 war sie die Winterthurer Sportlerin des Jahres.

Idealer Zeitpunkt für eine Kurskorrektur

Aber die älteren Führungsspielerinnen besetzten die Plätze der Starting Five und wurden vom Trainer angewiesen, in den wichtigen Momenten auf den Korb zu werfen. Zudem war eine Profispielerin aus den USA rekrutiert, die in den entscheidenden Phasen der Spiele den Ball in ihren Händen hielt. «Es geht eben gegen die Natur eines Trainers, nicht auf Sieg zu spielen, wenn er die Spielerinnen dazu hat», sagt Frey. Nun wechselt Aner Levron als Assistent in den NLA-Verein Genf, und der BCW korrigiert den Kurs.

«Es gab zwei Möglichkeiten: die drei älteren Spielerinnen behalten und ohne Profispielerin antreten oder umgekehrt», erklärt Sam Frey. Im persönlichen Gespräch hatten die jungen Spielerinnen ihm und Sportchef Daniel Rasljic verraten, sie hätten sich nicht getraut, im Spiel etwas zu wagen. «Nun werden sie gezwungen, Verantwortung zu übernehmen.» Die Amerikanerin Lashonda Monk soll die Entwicklung als Vorbild begleiten.

Warum kam der radikale Schnitt aber nicht schon vor zwei Jahren, nach dem freiwilligen Abstieg in die Nationalliga B? «Das Ziel war auch in den letzten zwei Jahren, die eigenen jungen Spielerinnen weiterzuentwickeln», sagt Sam Frey. Doch die Kluft zwischen den erfahrenen und unerfahrenen Basketballerinnen sei sehr gross gewesen. «Neu ist die Gruppe leistungsmässig näher beieinander.» Das macht Spielzeit für mehr Spielerinnen möglich.

Wichtig, dass die Spielerinnen mitziehen

Gleichzeitig besteht das Risiko, in der NLB nicht oft zu gewinnen. So wie die Männer vor vier Jahren. In der Saison 2019/20 verloren sie nach dem Rückzug aus der NLB und einem Umbau in der 1. Liga national alle 18 Partien. Er habe Respekt davor, dass es nicht gleich funktioniere und die jungen Spielerinnen – gewohnt, fast immer zu gewinnen – vielleicht frustriert seien, meint Frey. «Es hängt vieles davon ab, wie sie mitmachen.»

Auf der Bank nimmt neu wieder Daniel Rasljic Platz, der die Equipe einst in die Nationalliga A, zu den zwei Cupsiegen und in die Playoff-Final-Serie der höchsten Spielklasse führte. Assistiert wird er von Chris Bart, der seit einem Jahr im Verein als Nachwuchstrainer arbeitet. Bart wird auch bei den Männern mithelfen, die Rasljic schon in den vergangenen beiden Saisons betreute. So soll sichergestellt sein, dass im BCW die Werte vermittelt werden, die Frey und Rasljic wichtig sind.

Ausfälle und Absenzen bei den Männern In der ersten Saison nach der Rückkehr in die NLB hat sich das Männer-Team des Basketballclubs Winterthur gleich fürs Playoff qualifiziert. Dabei standen nur wenige Basketballer mit Erfahrung aus der zweithöchsten Liga im Kader, aber viele junge Spieler, darunter mit Malcolm Amsler und Matteo Smith zwei U-20-Nationalspieler. Die nächste Saison wird aber eine diffizile Sache. Mimo Ruckstuhl, Adem Sakiri und Francis Torreborre fallen aus gesundheitlichen Gründen aus, Daniele Reich ist im Ausland, und Silvan Hungerbühler fehlt je nach Situation im Job ebenfalls. So befinden sich derzeit fünf Junioren für eine Probephase im Training der ersten Equipe.

