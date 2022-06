Düstere Prognosen zur Bundeskasse – Jetzt sind es plötzlich 9,4 Milliarden Franken für die Armee Finanzminister Ueli Maurer korrigiert die Kosten für die Aufrüstung massiv nach oben. Zusammen mit Klimaschutz, Ukraine-Flüchtlingen und weiteren Mehrausgaben könne sich die Schweiz dies nicht leisten. Markus Häfliger

9,4 statt 7,5 Milliarden: So hoch sollen die Militärausgaben 2030 sein. Eingesetzt wird das Geld voraussichtlich auch für den Ersatz dieser veralteten Panzerhaubitzen vom Typ M109. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Rüstungsoffensive bei der Schweizer Armee kommt die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler teurer zu stehen, als die Befürworter bisher zugegeben haben. Viel teurer! Das sagt Ueli Maurer (SVP), heute Finanzminister und zuvor selber Verteidigungsminister.

Der Hintergrund: Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs nahmen National- und Ständerat zwei gleich lautende Motionen an. Sie verlangen, dass die Militärausgaben bis 2030 auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) steigen. Das entspreche einer Erhöhung des Armeebudgets von heute 5,3 auf rund 7,5 Milliarden Franken, sagten die Befürworter damals im Parlament. Doch diese Zahlen seien viel zu tief, entgegnete Maurer nun bei der Präsentation des Bundesbudgets 2023.

Forderung der Nationalratskommission Budget der Schweizer Armee soll um rund zwei Milliarden erhöht werden In Tat und Wahrheit müsse das Armeebudget bis 2030 auf rund 9,4 Milliarden steigen, wenn der Bund die beiden Motionen erfüllen wolle, rechnete Maurer vor. Gemäss dem Wortlaut der Motion müsse nämlich nicht das BIP von heute, sondern jenes von 2030 als Bezugsgrösse dienen, sagte Maurer. Und gemäss den aktuellen Prognosen wird das BIP bis Ende des Jahrzehnts auf bis zu 940 Milliarden steigen. Ein Prozent davon sind nicht 7,5 Milliarden. Sondern: 9,4 Milliarden Franken pro Jahr.

Einen ersten Schritt in Richtung dieser Zielgrösse macht die Landesregierung nun im Bundesbudget 2023. Darin erhöht sie das Militärbudget um eine erste Tranche von 300 Millionen auf rund 5,6 Milliarden.

Maurer warnt vor Mega-Finanzloch

Unter dem Strich rechnet der Bundesrat für das kommende Jahr mit einem Defizit von 900 Millionen Franken. Eine Agenturmeldung, die am Mittwoch von einem «ausgeglichenen Bundesbudget» sprach, bezog sich auf eine andere Kenngrösse, die jedoch die tatsächliche Finanzlage weniger gut widerspiegelt.

Ein konjunkturell bedingtes Defizit für ein Jahr ist trotz Schuldenbremse zulässig. Das Problem beginnt im Folgejahr – und laut dem Finanzminister ist es gross: «Für die nächsten Jahre sieht es gar nicht gut aus.» In den Jahren 2024 bis 2026 rechnet Maurer mit einem Finanzloch von jeweils deutlich über einer Milliarde Franken. Das heisst: Wenn sich die Zahlen bis dahin nicht von selber bessern, müsste der Bundesrat schon ab übernächstem Jahr mit Sparprogrammen reagieren – dazu zwingt ihn die Schuldenbremse.

«Das Parlament muss sich bewusst sein, dass im Bundeshaushalt keine neuen Aufgaben mehr Platz haben.» Finanzminister Ueli Maurer (SVP)

Dabei ist ein Finanzloch von gut einer Milliarde laut Maurer sogar noch das Best-Case-Szenario. Am Worst-Case-Szenario und damit an Maurers finanzpolitischem Albtraum arbeitet derzeit das Parlament: Dort sind momentan mehrere grosse Vorhaben hängig, welche zu neuen, zusätzlichen Ausgaben in Milliardenhöhe führen würden. Wenn all diese Projekte realisiert würden, wachse das Finanzloch schon ab 2026 auf sieben Milliarden Franken an, rechnete Maurer vor. Er appelliert darum an die Politikerinnen und Politiker: «Das Parlament muss sich bewusst sein, dass im Bundeshaushalt keine neuen Aufgaben mehr Platz haben.»

Vier Bereiche bereiten dem Finanzminister Sorgen

Man könnte vermuten, dass die Corona-Pandemie verantwortlich dafür ist, dass der Bund jetzt in die finanzpolitische Bredouille kommt. Doch dem ist nicht so. Zwar sind die Corona-Ausgaben schuld daran, dass die Bundesschulden seit dem Ausbruch der Pandemie explosionsartig um über 20 Milliarden angestiegen sind und heute bei gut 76 Milliarden Franken stehen. Doch für Maurers Budgetprobleme ist dies nicht der Grund.

Denn der Bund hat die Corona-Ausgaben grösstenteils als ausserordentliche Ausgaben verbucht. Dieser legale buchhalterische Kniff führt dazu, dass sich die Corona-Schulden nicht direkt im Bundesbudget niederschlagen – und darum auch nicht mit der Schuldenbremse in Konflikt kommen.

Sorgen bereiten Maurer vielmehr vier andere Ausgabenbereiche mit starkem Ausgabenwachstum: Neben den bereits erwähnten Militärausgaben sind dies der Klimaschutz, die Prämienverbilligungen und die Kosten für die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge.

Diese Mehrausgaben sind in der Pipeline

Im Detail geht es um folgende Ausgaben:

Armee: Wie schon erwähnt, budgetiert hier das Finanzdepartement ab 2023 stetige Etaterhöhungen von jeweils 300 bis 400 Millionen pro Jahr.

Ukraine-Flüchtlinge: Der Bund sieht für sie ab 2024 noch Kosten von jährlich 500 Millionen Franken vor. Doch das ist ein eher optimistisches Szenario.

Der Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative: Diesen hat der Nationalrat im Juni als Erstrat beschlossen. Er sieht neue Fördergelder für den Ersatz fossiler Heizungen und für die Industrie vor. Zusatzkosten für den Bund ab 2024: 400 bis 500 Millionen pro Jahr.

Diese Ausgaben sind im aktuellen Finanzplan bereits einberechnet und bilden daher das Best-Case-Szenario, in dem sich der Fehlbetrag ab 2024 auf jährlich gut eine Milliarde beläuft.

Zum Worst-Case-Szenario mit einem Finanzloch von 7 Milliarden ab 2026 kommt es, wenn sich auch folgende Mehrausgaben realisieren:

Ukraine-Flüchtlinge: Falls sie in grösserer Zahl und länger beherbergt werden müssen, rechnet Maurers Departement mit jährlichen Zusatzausgaben von bis zu 2 Milliarden statt nur 500 Millionen.

Prämien-Entlastungsinitiative der SP: Im Juni hat der Nationalrat als Erstrat einen Gegenvorschlag beschlossen, der die Prämienverbilligungen durch den Bund ab 2025 um rund 1,3 Milliarden Franken erhöhen würde.

Grosse Steuerreformen: Im Parlament hängig sind erstens der Wechsel zur Individualbesteuerung, zweitens die Abschaffung des Eigenmietwerts. Beide Reformen zusammen würden den Bundeshaushalt ab 2026 mit 1,5 Milliarden Franken pro Jahr belasten.

Für Maurer ist die gleichzeitige Realisierung all dieser Projekte schlicht undenkbar. Rund ein Jahrzehnt habe sich der Bund aufgrund der guten Finanzlage «alles leisten» können, sagte Maurer: «Das hat sich jetzt definitiv geändert.»

Denkbar wäre natürlich auch, das absehbare Finanzloch mit einer Steuererhöhung zu stopfen. Auf die Frage, ob dies für ihn eine Option sei, war Maurers Antwort knapp: «Nein!»



Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

