Verpackungswahnsinn im Onlinehandel – Jetzt sind sogar die Roboter überarbeitet Wegen boomender Einkäufe im Netz sind die Verpackungsautomaten der Onlineshops am Anschlag. Dadurch entsteht mehr Abfall. Erich Bürgler

Bei der Wahl der richtigen Verpackungsgrösse für diesen Tennisschläger sieht dieser Digitec-Kunde «noch reichlich Luft nach oben». Foto: Twitter

Wenn der Pöstler an der Haustür klingelt, ist das dieser Tage für viele eine willkommene Ablenkung vom Homeoffice. Egal, ob im gelieferten Paket eine Kiste Wein, ein Kleidungsstück oder nur ein Waschmittel wartet: Eine gewisse Vorfreude aufs Auspacken stellt sich meistens ein.

Doch jüngst folgt beim Öffnen öfter etwas zwischen Erstaunen und Entsetzen. Auf den sozialen Netzwerken häufen sich Klagen über übertrieben grosse Verpackungen. Zum Beispiel der sechzig Zentimeter grosse Tennisschläger, der in einer überdimensional breiten Schachtel steckt. Oder die winzig kleinen Vorhanggleiter, die in einer viel zu grossen Schachtel versandt werden. Oder die Yogamatte und der Duschvorhang, die umhüllt von einer ersten Verpackung wiederum in einer viel zu grossen Kartonschachtel stecken.