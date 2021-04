Streit um den FC Basel – Jetzt soll Degen offenlegen, woher er das Geld hat David Degen und Bernhard Burgener können sich beim Kampf um die Macht beim FC Basel auf treue Gefolgsleute verlassen – die Burgener-Seite verschärft nun das Tempo. Thomas Schifferle , Christian Zürcher

Kampfbereit auf beiden Seiten: FCB-Präsident Bernhard Burgener (links) und Herausforderer David Degen. Bildmontage: Tamedia

In der Stimme liegt noch immer viel Kraft. Vielleicht liegt es auch daran, dass Karl Odermatt gerade im Auto unterwegs ist und darum den Ton härter anschlägt. Vielleicht liegt es aber auch an der Verärgerung, was gerade mit und um den FC Basel passiert, seinen FCB, bei dem er einst als Spieler zum Idol geworden ist.

Odermatt forciert das Tempo, nicht beim Autofahren, sondern in diesem Rechtsstreit, wem künftig der FCB gehören soll: Bernhard Burgener oder David Degen? «Am 12. April wird sich vieles entscheiden», sagt er.

«Degen muss beweisen, dass er auch die nächsten zwei Jahre überstehen kann.» Karl Odermatt