Dolce & Gabbana in Nöten – Jetzt soll es Kim Kardashian richten Einst von den Modedesignern als «billig» beschimpft, muss ihnen nun ausgerechnet der Superstar aus der Patsche helfen. Lisa Füllemann

Macht trotz ihrer skandalträchtigen Vergangenheit gemeinsame Sache mit der Marke: Kim Kardashian mit Domenico Dolce (rechts) und Stefano Gabbana am Ende der Dolce-&-Gabbana-Fashionshow in Mailand. Foto: Antonio Calanni (AP)

Schon länger brodelten die Gerüchte in der Modeszene, an der Mailänder Fashionweek bestätigten Dolce & Gabbana an einer Pressekonferenz: Die gesamte Frühjahrskollektion 2023 des italienischen Modehauses entstand in Zusammenarbeit mit Kim Kardashian. So trugen die Models an der Fashionshow am Samstag statt der üblichen farbenfrohen Designs der Marke, die gerne auf Blumen- oder Mosaikmuster aus der Renaissance setzt, hauptsächlich opulente Kleider in den Farben Schwarz und Weiss.