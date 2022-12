Fehr weist Vorwürfe zurück

«Im Rückblick kann man diese Kommunikationsstrategie kritisieren. Ich bin selber auch nicht sicher, ob ich es in einem ähnlichen Fall wieder so machen würde», sagt Fehr. Die JI bemühe sich ernsthaft, so transparent zu sein, wie möglich. «Nur polizeiliche Ermittlungen und Strafuntersuchungen zwingen uns, nicht zu kommunizieren», sagt Fehr.

Vorwürfe der Intransparenz weist sie «in jeder Form« zurück. Die Datensicherheit sei heute auf einem ganz anderen, professionellen Niveau als in den Nullerjahren. Wir leben heute in einer anderen Welt, was die Datensicherheit betrifft, meint die Justizdirektorin.