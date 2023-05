Marthalen – Jetzt übernimmt ein neuer Gemeindeschreiber Der langjährige Gemeindeschreiber von Marthalen wird pensioniert. Ab sofort ist der Schaffhauser Roger Fankhauser der Chef der Gemeindeverwaltung. Tanja Hudec

In Marthalen ist seit wenigen Tagen ein neuer Gemeindeschreiber tätig: Der Schaffhauser Roger Fankhauser hat das Amt am 2. Mai angetreten. Er besitzt das Fähigkeitszeugnis des Kantons Luzern als Gemeindeschreiber. Zurzeit absolviert er das CAS Public Management und Politik an der Hochschule Luzern, wie es im Mitteilungsblatt heisst. Zuletzt arbeitete Fankhauser als stellvertretender Gemeindeschreiber in Ennetbürgen im Kanton Nidwalden.

Der Grund für den Wechsel ist die anstehende Pensionierung des langjährigen Gemeindeschreibers Beat Metzger. Er war 20 Jahre lang für die Gemeindeverwaltung Marthalen verantwortlich und tritt per Ende Mai in den Ruhestand.

