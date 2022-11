Keine Steuersenkung in Andelfingen – Jetzt warnt der Gemeindepräsident sogar vor einer Steuererhöhung Die Fusion mit Adlikon und Humlikon hätte auch Andelfingen eine Senkung des Steuerfusses bescheren sollen. Doch nun ist alles ganz anders gekommen. Markus Brupbacher

Der Zug für eine Steuersenkung in Andelfingen ist abgefahren. Ein gewichtiger Grund sind die sehr stark gestiegenen Pflegekosten im Zusammenhang mit der überdurchschnittlichen Überalterung der Gemeinde. Foto: Marc Dahinden

Als hätte er den Widerstand geahnt: Sehr ausführlich erklärte Andelfingens Gemeindepräsident Hansruedi Jucker, wieso es für Andelfingen nächstes Jahr doch keine Steuersenkung geben soll. Er tat dies an der Gemeindeversammlung vom Montagabend, an der 170 Stimmberechtigte teilnahmen. Es war die erste Versammlung mit Adlikon und Humlikon, die sich per 1. Januar 2023 dem grossen Nachbarn anschliessen. Die beiden Kleingemeinden profitieren dank der Fusion von einer satten Steuersenkung von 12 respektive 11 Prozentpunkten.