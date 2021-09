Wohnen im Zentrum von Elsau – Jetzt wird die Siedlung Hofwis gebaut 33 Wohnungen, 9 Einfamilienhäuser, ein Gesundheitszentrum und ein Treffpunkt für das ganze Dorf sollen entstehen. Nicole Döbeli

Vier längliche Neubauten werden in den nächsten Jahren auf dem Areal Hofwis erstellt. Visualisierung: BDE Architekten

Es ist eine der letzten grossen Bauparzellen der Gemeinde, die nun überbaut wird. Die Stiftung Pro Elsau erstellt auf dem Areal Hofwis im Zentrum von Elsau vier neue Gebäude mit insgesamt 33 Wohnungen, 9 Reiheneinfamilienhäusern und einem Gesundheitszentrum. Im ehemaligen Bauernhaus an der Elsauerstrasse sollen zudem ein Gemeinschaftssaal und ein Bistro entstehen sowie die Gemeindebibliothek einziehen.

Am Montag traf man sich vor Ort zum Spatenstich für die Grossbaustelle. «Es waren drei Marathonläufe bis hierhin», sagte Heinrich Weiss, Alt-Gemeindepräsident und Präsident der Stiftung Pro Elsau. Zuerst habe man als erste Stiftung im Kanton Zürich überhaupt den Stiftungszweck ändern müssen. Denn dieser sah ein Kultur- und Begegnungszentrum in Elsau vor, das nach dem Ableben der Stifterfamilie Weiss errichtet werden sollte. Doch die Aussicht, nach der Pensionierung des letzten Dorfarztes keine medizinische Versorgung mehr im Dorf zu haben, setzte ein Umdenken in Gang.